Рособоронэкспорт заявил, что сроки поставки С-400 в Турцию не менялись

Ранее в СМИ появились сообщения, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы та отказалась от закупки С-400 и взамен согласилась на поставку американской системы ПРО Patriot. Вашингтон заявляет о невозможности сосуществования в одном пространстве новейшего истребителя F-35 и С-400. В случае отказа США грозят исключить Турцию из проекта F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).