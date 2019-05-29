Рособоронэкспорт заявил, что сроки поставки С-400 в Турцию не менялись

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Никаких сдвигов по срокам поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию не было, заявили журналистам в Рособоронэкспорте.
"Никаких изменений с поставкой российских ЗРС С-400 Турции нет, данный проект реализуется в согласованные сторонами сроки", - сказали в Рособоронэкспорте.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы та отказалась от закупки С-400 и взамен согласилась на поставку американской системы ПРО Patriot. Вашингтон заявляет о невозможности сосуществования в одном пространстве новейшего истребителя F-35 и С-400. В случае отказа США грозят исключить Турцию из проекта F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
В свою очередь Турция заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.