УПЦ заявила о готовности "подставить плечо" Зеленскому во всех добрых делах

МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь готова поддержать любое "доброе устремление" нового президента Владимира Зеленского, прежде всего, это касается мирного процесса в Донбассе, заявил в среду на конференции в Москве пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

"Украинская церковь подставит плечо новой власти во всех ее добрых устремлениях, прежде всего, это касается установления мира в Донбассе. Мы надеемся, что будут отменены все законодательные акты и правительственные постановления, нарушившие права УПЦ и ее верующих, возвращены захваченные храмы, а участники церковной аферы, грубо поправшие конституцию и законы Украины впервые в нашей истории будут привлечены к ответственности", - сказал он.

По словам Анисимова, Зеленский – первый украинский президент, который не состоял в Компартии и не прошел школу "воинствующего атеизма". "Может быть, хоть при нем Украина утратит статус "непокаянной страны", примет законы о реституции церковной собственности и вернет репрессированной церкви ее святыни, и тогда разойдутся тучи лжи и и расколов", - надеется пресс-секретарь.

На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.