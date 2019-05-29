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РИА Новости
Религия и мировоззрение

УПЦ заявила о готовности "подставить плечо" Зеленскому во всех добрых делах

Вчера, 14:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь готова поддержать любое "доброе устремление" нового президента Владимира Зеленского, прежде всего, это касается мирного процесса в Донбассе, заявил в среду на конференции в Москве пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.
"Украинская церковь подставит плечо новой власти во всех ее добрых устремлениях, прежде всего, это касается установления мира в Донбассе. Мы надеемся, что будут отменены все законодательные акты и правительственные постановления, нарушившие права УПЦ и ее верующих, возвращены захваченные храмы, а участники церковной аферы, грубо поправшие конституцию и законы Украины впервые в нашей истории будут привлечены к ответственности", - сказал он.
По словам Анисимова, Зеленский – первый украинский президент, который не состоял в Компартии и не прошел школу "воинствующего атеизма". "Может быть, хоть при нем Украина утратит статус "непокаянной страны", примет законы о реституции церковной собственности и вернет репрессированной церкви ее святыни, и тогда разойдутся тучи лжи и и расколов", - надеется пресс-секретарь.
На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и комиссар по правам человека СЕ Дуня Миятович. 27 мая 2019
27 мая, 14:12
Патриарх Кирилл надеется на прекращение гонений на УПЦ при Зеленском
Ранее украинские власти, в том числе бывший президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делали это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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