В ЕК призвали Косово отменить односторонние пошлины на продукцию из Сербии

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕК планирует в июне-июле предпринять усилия для разблокирования ситуации с косовскими пошлинами на товары из Сербии и Боснии, заявил в среду еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

Кабмин самопровозглашенной республики Косово в конце ноября 2018 года ввел таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.

"Косово должно сфокусироваться на выполнении соглашения о стабилизации и ассоциации. Оно должно отменить 100-процентные пошлины на сербские и боснийские товары для возобновления диалога с Сербией", - заявил он в среду журналистам.

Он сообщил, что планирует "уже в июне предпринять еще одну попытку разблокировать эту ситуацию, возможно, подготовить что-то на июль".

"Не знаю, будет ли это успешным, но мы должны использовать все возможности, чтобы разблокировать ситуацию, которая вредит обстановке во всем регионе", - отметил он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.