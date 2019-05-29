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РИА Новости

В ЕК призвали Косово отменить односторонние пошлины на продукцию из Сербии

Вчера, 14:17
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕК планирует в июне-июле предпринять усилия для разблокирования ситуации с косовскими пошлинами на товары из Сербии и Боснии, заявил в среду еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.
Кабмин самопровозглашенной республики Косово в конце ноября 2018 года ввел таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.
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"Косово должно сфокусироваться на выполнении соглашения о стабилизации и ассоциации. Оно должно отменить 100-процентные пошлины на сербские и боснийские товары для возобновления диалога с Сербией", - заявил он в среду журналистам.
Он сообщил, что планирует "уже в июне предпринять еще одну попытку разблокировать эту ситуацию, возможно, подготовить что-то на июль".
"Не знаю, будет ли это успешным, но мы должны использовать все возможности, чтобы разблокировать ситуацию, которая вредит обстановке во всем регионе", - отметил он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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