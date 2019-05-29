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РИА Новости
Культура

Выставка о творчестве Тарковского откроется в Новой Третьяковке 21 июня

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу
Экран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выставка "Свободный полет", посвященная творчеству Андрея Тарковского, и Московская международная биеннале современного искусства станут первыми проектами нового пространства Третьяковской галереи на Крымском валу, рассказала на пресс-конференции гендиректор музея Зельфира Трегулова.
Помещение Центрального дома художника перешло в ведение Третьяковской галереи 1 апреля. Проект "Свободный полет" 21 июня откроет выставочную программу Западного крыла Новой Третьяковки. Он будет посвящен творчеству Андрея Тарковского и художников-нонконформистов, представляя неофициальное искусство 1960—1980-х годов в контексте кинематографа выдающегося режиссера.
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Создатели превратят Западное крыло в тотальную инсталляцию, где разместятся около 70 произведений художников из коллекции Наталии Опалевой, среди которых Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Петр Беленок, Лидия Мастеркова и многие другие.
"Выставка "Свободный полет" совместно с музеем AZ, с которым мы давно сотрудничаем. Нам очень интересна направленность проектов музея — соединение показа искусства нон-конформизма с кинематографом и виртуальными проектами... Планируем также проводить в большом зале ретроспективу фильмов Тарковского. Выставка продлится до конца сентября", — рассказала Трегулова.
Кроме того, в Западном крыле осенью откроется Московская биеннале современного искусства, партнером которой станет галерея Альбертина в Вене. Специально для проекта в помещениях галереи создадут особый музейный климат. Также свой проект представит в новом пространстве Московский музей дизайна.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром Третьяковской галереи и ее проектов.
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КультураАндрей Тарковский (младший)Новая Третьяковская галереяЗельфира ТрегуловаАндрей ТарковскийРоссияТретьяковская галерея
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Новости
Государственная Третьяковская галерея
В Западном крыле Новой Третьяковки заменят сигнализацию и проводку
Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 29 мая 2019
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