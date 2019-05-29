Выставка о творчестве Тарковского откроется в Новой Третьяковке 21 июня

Экран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу. Архивное фото

Экран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Выставка "Свободный полет", посвященная творчеству Андрея Тарковского, и Московская международная биеннале современного искусства станут первыми проектами нового пространства Третьяковской галереи на Крымском валу, рассказала на пресс-конференции гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Помещение Центрального дома художника перешло в ведение Третьяковской галереи 1 апреля. Проект "Свободный полет" 21 июня откроет выставочную программу Западного крыла Новой Третьяковки. Он будет посвящен творчеству Андрея Тарковского и художников-нонконформистов, представляя неофициальное искусство 1960—1980-х годов в контексте кинематографа выдающегося режиссера.

Создатели превратят Западное крыло в тотальную инсталляцию, где разместятся около 70 произведений художников из коллекции Наталии Опалевой, среди которых Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Петр Беленок, Лидия Мастеркова и многие другие.

"Выставка "Свободный полет" совместно с музеем AZ, с которым мы давно сотрудничаем. Нам очень интересна направленность проектов музея — соединение показа искусства нон-конформизма с кинематографом и виртуальными проектами... Планируем также проводить в большом зале ретроспективу фильмов Тарковского. Выставка продлится до конца сентября", — рассказала Трегулова.

Кроме того, в Западном крыле осенью откроется Московская биеннале современного искусства, партнером которой станет галерея Альбертина в Вене. Специально для проекта в помещениях галереи создадут особый музейный климат. Также свой проект представит в новом пространстве Московский музей дизайна.