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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Спартакиада "Моспром" стартует в столице 1 июня

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В спартакиаде "Моспром", которая пройдет в столице впервые, примет участие более ста предприятий и вузов города, сообщил в среду журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Спартакиада "Моспром", которая стартует 1 июня, объединит около трех тысяч сотрудников столичной промышленности и представителей профильных вузов. Команды будут соревноваться в шести видах спорта: мини-футбол, стритбол, шахматы, волейбол, настольный теннис и легкая атлетика. В результате отборочных туров будут выявлены 24 лучшие команды по каждому виду спорта. Завершится спартакиада 21 сентября церемонией награждения в спорткомплексе "Лужники".

"Соревнования будут проходить в течение всего лета. Часть из них запланирована на площадках предприятий, часть площадок предоставит правительство Москвы. Участников много, и по некоторым видам спорта, чтобы охватить всех, нам понадобится не меньше месяца. Преимущественно состязания будут проходить по пятницам и в выходные. Во-первых, люди работают, во-вторых, мы хотим привлечь больше зрителей, чтобы это были массовые мероприятия", - рассказал Прохоров РИА Новости.

По его словам, сегодня в Москве действует 650 крупных и средних промышленных предприятий. Среди них – 48 промышленных комплексов, 207 индустриальных зон и особая экономическая зона "Технополис "Москва". Всего же в промышленной отрасли столицы занято около 628 тысяч человек.
"Мы верим, что наш проект не только сплотит сотни промышленников Москвы, студентов, которые, учась на профильных факультетах, знакомятся с предприятиями, выбирают для себя будущее место работы, но и повысит внимание столичных работодателей к созданию условий для занятий физкультурой и спортом в трудовых коллективах", - подчеркнул Прохоров.
В числе участников спартакиады "Моспром" - группа компаний "Полипластик". По словам ее представителя Петра Васильева, принявшего участие в пресс-конференции, спорту здесь уделяют большое внимание.
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"Несколько лет назад мы построили физкультурно-оздоровительный комплекс на территории предприятия, благодаря чему в компании стало модно заниматься спортом. Направления разные: волейбол, бадминтон, настольный теннис… Так что все виды спорта, которые представлены на спартакиаде, нам близки. Кроме того, это отличный повод поближе познакомиться с коллегами и дополнительная возможность завязать новые контакты на пользу не только нам, но и городу", - убежден Васильев.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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