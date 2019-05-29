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РИА Новости

Россия и Китай создали единый центр космической погоды

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМодель солнечной активности
Модель солнечной активности
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Модель солнечной активности. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Китай создали единый центр космической погоды, который выдает данные для авиакомпаний о влиянии Солнца на атмосферу и технику, сообщил на заседании Совета РАН по космосу начальник управления "Росгидромета" Сергей Тасенко.
"Для усиления собственных позиций мы вступили в консорциум с Китаем, подписали соответствующее соглашение и создали совместный международный центр космической погоды. Сейчас организуется его работа. ИКАО считает, что помимо региональных функций, у нашего с китайскими партнёрами регионального центра есть возможность заявиться на уровень глобального центра космической погоды", - сказал он.
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Данные передаются кроме авиакомпаний Минобороны и другим силовым ведомствам, РЖД, Росатому и другим заказчикам.
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