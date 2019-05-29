МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Китай создали единый центр космической погоды, который выдает данные для авиакомпаний о влиянии Солнца на атмосферу и технику, сообщил на заседании Совета РАН по космосу начальник управления "Росгидромета" Сергей Тасенко.

"Для усиления собственных позиций мы вступили в консорциум с Китаем, подписали соответствующее соглашение и создали совместный международный центр космической погоды. Сейчас организуется его работа. ИКАО считает, что помимо региональных функций, у нашего с китайскими партнёрами регионального центра есть возможность заявиться на уровень глобального центра космической погоды", - сказал он.