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РИА Новости

В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС

Вчера, 14:14
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕК заявила, что прогресс в нормализации отношений с Косово будет определять темпы дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС, говорится в обнародованном в среду докладе по вопросам расширения.
"В течение отчетного периода Сербия начала переговоры по четырем главам, в результате чего общее число открытых глав достигло 16, две из которых временно закрыты. Прогресс в области верховенства права и нормализации отношений с Косово имеет существенно важное значение и будет и впредь определять общие темпы переговоров о присоединении", - говорится в документе.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
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ЕК также призывает Сербию "значительно ускорить темпы реформ" в области верховенства права, в частности, в том, что касается независимости судебной системы, борьбы с коррупцией, с организованной преступностью.
Во вторник спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово начали акцию на севере края под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
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