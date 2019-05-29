Правительство одобрило проект о взимании акцизов с электронных сигарет

ГОРКИ, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты и кальяны, сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания кабмина.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 27 мая одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Они, в частности, определяют понятие электронных систем доставки никотина (ЭСДН), признаваемых подакцизным товаром.

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сказал представитель пресс-службы правительства.