Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T14:11Z
https://ria.ru/20190529/1555066407.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155506/26/1555062675_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_5beaead9672148660c7f2c3a32b902fc.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило проект о взимании акцизов с электронных сигарет

Вчера, 14:11
270
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о взимании акцизов со всех средств доставки никотина, включая электронные сигареты и кальяны, сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания кабмина.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 27 мая одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Они, в частности, определяют понятие электронных систем доставки никотина (ЭСДН), признаваемых подакцизным товаром.
"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сказал представитель пресс-службы правительства.
Также законопроект содержит ряд других изменений. В том числе для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством подакцизных товаров (за исключением произведенных из собственного сырья), предусматриваются ограничения на переход к единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН).
Выставка Global vape - 2017
20 мая, 14:17
Комиссия МГД одобрила проект о запрете вейпов в общественных местах
210117
Правительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Модель солнечной активности
Россия и Китай создали единый центр космической погоды
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Проект о приостановлении ДРСМД рассмотрят в трех чтениях, заявил Володин
СФ одобрил закон о нулевом НДС для внутренних авиаперевозок в обход Москвы
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал проект по приостановке ДРСМД вынужденным шагом
Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный за шпионаж
Осужденному за шпионаж норвежцу Бергу выдали словарь в СИЗО
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин подписал закон об отмене пошлины при вывозе музыкальных инструментов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
УПЦ заявила о готовности "подставить плечо" Зеленскому во всех добрых делах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Участник специализированной выставки vape-индустрии. Архивное фото
Британские врачи предупредили о вреде вейпов
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
"Яндекс.Касса" позволит оплачивать рублями покупки на турецких сайтах
В Чувашии арестовали хулиганов, напавших на сотрудника скорой помощи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Лента новостейМолния