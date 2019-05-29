Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T14:07Z
https://ria.ru/20190529/1555065391.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155506/27/1555062726_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_e2f88e0b880bdc9a035e6a96d7c71386.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

Вчера, 14:07
1360
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Эти проблемы приобрели особую актуальность на фоне многочисленных инцидентов, когда дети с оружием в руках, иногда огнестрельным, в стенах школ нападали на сверстников и учителей. Самый громкий случай произошел в прошлом октябре в Керчи, где студент колледжа Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.
Пистолет
11 февраля, 12:08
Инциденты с применением оружия в учебных заведениях в мире
"Ситуация сложная. В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены и вопросы безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты ранее выявленных нарушений", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
После трагедии в Керчи, как заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по всей стране усилили охрану школ и других мест массового пребывания людей. Однако он же признавал, что это не смогло предотвратить новые ЧП, в том числе недавнюю попытку захвата заложников школьником в Татарстане.
Буквально вчера в городе Вольске Саратовской области подросток в школе ударил девочку ледорубом.
Екатерина Вахитова
24 мая, 11:08
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
501006
Генеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаОбщество
Рекомендуем
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со "стриптизом"
РИА
Новости
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Незамужних и бездетных женщин назвали самыми счастливыми
Мясной фарш
Роскачество проверило мясной фарш
Президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков
В Госдуме объяснили, почему сейчас невыгодно брать кредиты
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве
Москвичей предупредили о грозах с градом в четверг и пятницу
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Брошенную в московской поликлинике девочку передали в семью бабушки по отцу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Лента новостейМолния