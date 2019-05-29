Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.

Эти проблемы приобрели особую актуальность на фоне многочисленных инцидентов, когда дети с оружием в руках, иногда огнестрельным, в стенах школ нападали на сверстников и учителей. Самый громкий случай произошел в прошлом октябре в Керчи, где студент колледжа Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.

"Ситуация сложная. В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены и вопросы безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты ранее выявленных нарушений", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

После трагедии в Керчи, как заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по всей стране усилили охрану школ и других мест массового пребывания людей. Однако он же признавал, что это не смогло предотвратить новые ЧП, в том числе недавнюю попытку захвата заложников школьником в Татарстане.