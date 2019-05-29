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РИА Новости

В Сургуте проверят отдел ГИБДД после жалоб инспекторов

Вчера, 14:06
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Отдел ГИБДД в Сургуте (ХМАО) ждет проверка после жалоб в соцсетях инспекторов ДПС на "палочную систему", планы по выявлению правонарушителей и работу вне графика, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
Вечером во вторник в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" появилась анонимная публикация, в которой сотрудники ДПС отдела ГИБДД по Сургуту жалуются на невыполнимые задачи со стороны замначальника ведомства, не связанные с деятельностью автоинспекции, а также на "палочную систему", количественные планы по выявлению нарушителей и работу вне графика с переработкой.
Полицейские. Архивное фото
25 февраля 2016, 16:05
Зубов: МВД оценивает не "палочки" раскрываемости, а доверие к полицииЗамглавы МВД России заявил, что установки на палочную систему нет вообще. В то же время он отметил, что ведомству известны случаи перегибов и нарушений, происходящих на местах.
Кроме того, публикация сопровождается видеозаписью, на которой один из сотрудников на разводе личного состава требует от автоинспекторов в день "не менее 30 нарушений с экипажа".
"По данному факту сейчас началась служебная проверка с целью установления всех обстоятельств данного инцидента. По окончании проверки уже будут приняты меры воздействия к сотруднику, который допустил подобные высказывания", - сказал представитель УМВД.
По его словам, проверка по времени может продлиться заметно меньше, чем предусмотрено законодательством, так как руководство ведомства к подобным инцидентам "относится принципиально".
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ГИБДД МВД РФСургутПроисшествия
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