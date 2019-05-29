В Сургуте проверят отдел ГИБДД после жалоб инспекторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Отдел ГИБДД в Сургуте (ХМАО) ждет проверка после жалоб в соцсетях инспекторов ДПС на "палочную систему", планы по выявлению правонарушителей и работу вне графика, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.

Вечером во вторник в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте" появилась анонимная публикация, в которой сотрудники ДПС отдела ГИБДД по Сургуту жалуются на невыполнимые задачи со стороны замначальника ведомства, не связанные с деятельностью автоинспекции, а также на "палочную систему", количественные планы по выявлению нарушителей и работу вне графика с переработкой.

Кроме того, публикация сопровождается видеозаписью, на которой один из сотрудников на разводе личного состава требует от автоинспекторов в день "не менее 30 нарушений с экипажа".

"По данному факту сейчас началась служебная проверка с целью установления всех обстоятельств данного инцидента. По окончании проверки уже будут приняты меры воздействия к сотруднику, который допустил подобные высказывания", - сказал представитель УМВД.