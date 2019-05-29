Брошенную в московской поликлинике девочку передали в семью бабушки по отцу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Брошенная в московской поликлинике девочка передана в семью бабушки по отцовской линии, сообщается на сайте департамента социальной защиты населения столицы.

"Двадцать девятого мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребёнок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные службы и в дальнейшем будут оказывать семье всяческую помощь и поддержку, при необходимости с девочкой будет работать психолог.

Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила РИА Новости, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда.

Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала, что 16 мая неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы двухлетнюю девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). На следующий день столичные полицейские задержали 21-летнюю мать девочки и её 27-летнего сожителя. Женщина объяснила, что не справляется со своими обязанностями, а ребенок мешает дальнейшим взаимоотношениям с молодым человеком. Она добавила, что отдать малышку в детский дом не додумалась.