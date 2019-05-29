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РИА Новости

Брошенную в московской поликлинике девочку передали в семью бабушки по отцу

Вчера, 14:05
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Брошенная в московской поликлинике девочка передана в семью бабушки по отцовской линии, сообщается на сайте департамента социальной защиты населения столицы.
"Двадцать девятого мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребёнок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что социальные службы и в дальнейшем будут оказывать семье всяческую помощь и поддержку, при необходимости с девочкой будет работать психолог.
Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила РИА Новости, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда.
Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова ранее сообщала, что 16 мая неизвестная женщина, скрыв лицо медицинской маской, привела в поликлинику на севере Москвы двухлетнюю девочку и оставила ее там. Врачи обратились к правоохранителям, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка.
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Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). На следующий день столичные полицейские задержали 21-летнюю мать девочки и её 27-летнего сожителя. Женщина объяснила, что не справляется со своими обязанностями, а ребенок мешает дальнейшим взаимоотношениям с молодым человеком. Она добавила, что отдать малышку в детский дом не додумалась.
Следствие уже установило, что пара изначально имела преступный умысел - они забрали девочку у родственницы обманным путем. В настоящее время ребенок находится в детской инфекционной клинической больнице №6 в Москве. Главврач учреждения Ольга Жданова в беседе с журналистами отмечала, что по физическому и психическому развитию девочка соответствует своему возрасту и является здоровой, за исключением легких проявлений острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В целом, по словам Ждановой, девочка активна и общительна, ест сама, очень аккуратно себя ведет и не испытывает стресса от происходящего.
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