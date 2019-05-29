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РИА Новости

Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, "серьезно отступив" от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике, говорится в обнародованном в среду докладе.
ЕК обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состоянии переговоров со странами-кандидатами.
"Турция является ключевым партнером ЕС и страной-кандидатом. Диалог и сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, в важнейших областях, представляющих взаимный интерес, продолжаются, в том числе на основе эффективного сотрудничества в области миграции и решительной поддержки беженцев со стороны ЕС", - говорится в документе.
При этом в нем отмечается, что "Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая от принципов верховенства права и основных прав, ослабляя эффективную систему сдержек и противовесов в политической системе в результате вступления в силу конституционной поправки".
"Переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Основополагающие факты, ведущие к этой оценке, остаются в силе", - говорится в нем.
Флаг НАТО
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