Генпрокуратура не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова, сообщил в среду глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

В ходе правительственного часа в Госдуме депутат "Справедливой России" Анатолий Вишняков задался вопросом, "для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего".

В одном ряду с ним слуга народа назвал "писательницу [Елену] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом" и фильм "Четыре дня в мае" (2011), где "советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек". Привел депутат и некоторые другие примеры.

"Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?" – был недоволен Вишняков.

В ответ Чайка заметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, которые "показали отсутствие в действиях [этих] лиц признаков состава преступления".