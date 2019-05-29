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РИА Новости

Генпрокуратура не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПисатель Дмитрий Быков выступает на одном из последних живых концертов проекта "Гражданин Поэт"
Писатель Дмитрий Быков выступает на одном из последних живых концертов проекта Гражданин Поэт
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Писатель Дмитрий Быков выступает на одном из последних живых концертов проекта "Гражданин Поэт". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова, сообщил в среду глава надзорного ведомства Юрий Чайка.
В ходе правительственного часа в Госдуме депутат "Справедливой России" Анатолий Вишняков задался вопросом, "для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего".
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В одном ряду с ним слуга народа назвал "писательницу [Елену] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом" и фильм "Четыре дня в мае" (2011), где "советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек". Привел депутат и некоторые другие примеры.
"Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?" – был недоволен Вишняков.
В ответ Чайка заметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, которые "показали отсутствие в действиях [этих] лиц признаков состава преступления".
"В частности, в отношении писателя Быкова основания для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли", - сказал генеральный прокурор.
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Дмитрий БыковГосдума РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаМоскваПроисшествия
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