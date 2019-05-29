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РИА Новости

С избранием Зеленского ситуация в Донбассе не улучшилась, заявили в ЛНР

Вчера, 14:02
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Избрание Владимира Зеленского новым президентом Украины не улучшило ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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"Хотелось бы подчеркнуть, что с приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону. Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики, по данным Народной милиции, занимают дома мирных жителей, а также оборудуют позиции в жилых районах.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, экс-президента Петра Порошенко - 24,45%.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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