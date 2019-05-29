С избранием Зеленского ситуация в Донбассе не улучшилась, заявили в ЛНР

"Хотелось бы подчеркнуть, что с приходом к власти Зеленского ситуация у линии соприкосновения не меняется в лучшую сторону. Украинские силовики продолжают стягивать вооружение и технику к линии соприкосновения, ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня", - заявил Филипоненко.