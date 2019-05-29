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РИА Новости

Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса из Челябинска в Турцию

Вчера, 14:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой чартерного рейса авиакомпании Red Wings из Челябинска в Анталью (Турция), самолет должен был вылететь ночью, но этого до сих пор не произошло, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Согласно данным онлайн-табло, рейс из Челябинска в Анталью должен был вылететь в 02.20 (00.20 мск), тип воздушного судна – аэробус А321.
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Как сообщали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, причина задержки рейса – неисправность воздушного суда, авиакомпания ожидала прибытия техников. Ориентировочное время вылета – 15.00 (13.00 мск), уточняли в пресс-службе.
"Сегодня в аэропорту Баландино произошла задержка чартерного рейса №4009 по маршруту Челябинск - Анталья авиакомпании Red Wings. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании", - говорится в сообщении.
Время вылета, указанное в расписании (02.20), в связи с технической неисправностью воздушного судна Airbus перенесено на 15.00, уточняется в сообщении. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей, добавляет прокуратура, поясняя, что сейчас авиаперевозчик оказывает пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс не вылетел в 15.00 (13.00 мск), ожидаемое время вылета – 17.45 (15.45 мск).
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