В Западном крыле Новой Третьяковки заменят сигнализацию и проводку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работу по замене противопожарной и охранной сигнализации, а также проводки начинают в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу (бывшее здание ЦДХ), рассказала на пресс-конференции в среду гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Помещение Центрального дома художника перешло в ведение Третьяковской галереи 1 апреля. Проект "Свободный полет" 20 июня откроет выставочную программу Западного крыла Новой Третьяковки.

Он будет посвящен творчеству Андрея Тарковского и художников-нонконформистов, представляя неофициальное искусство 1960—1980-х годов в контексте кинематографа выдающегося режиссера.

"Переход здания в ведение Третьяковки — событие огромной важности, потому что теперь это здание целиком может стать объектом серьезнейшей реконструкции, о которой мы говорим три года... Но в здании необходим апгрейд до уровня современных музейных стандартов", — сказала Трегулова.

Она отметила, что в здании присутствовала противопожарная сигнализация, но за 40 лет она пришла в негодность.

"Мы начинаем установку противопожарной сигнализации. Не было охранной сигнализации, которую мы начинаем устанавливать. В этом здании старая проводка, с этой недели начинаем планово менять проводку. Мы делаем ее на те средства, которые нам удается найти у партнеров и спонсоров", — подчеркнула Трегулова.

Она отметила, что за месяц с того момента, как здание перешло к Третьяковке, была проделана большая работа, в том числе, вывезено много мусора, убраны временные конструкции внутри посещения. Реконструкцию планируется начать в 2022-2023 году.