Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:59Z
https://ria.ru/20190529/1555064945.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152403/05/1524030593_0:119:3217:1929_1036x0_80_0_0_0db204c7f897d85e10c4c4e4b881e3c6.jpg
РИА Новости
Культура

В Западном крыле Новой Третьяковки заменят сигнализацию и проводку

Вчера, 13:59
48
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работу по замене противопожарной и охранной сигнализации, а также проводки начинают в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу (бывшее здание ЦДХ), рассказала на пресс-конференции в среду гендиректор музея Зельфира Трегулова.
Помещение Центрального дома художника перешло в ведение Третьяковской галереи 1 апреля. Проект "Свободный полет" 20 июня откроет выставочную программу Западного крыла Новой Третьяковки.
Он будет посвящен творчеству Андрея Тарковского и художников-нонконформистов, представляя неофициальное искусство 1960—1980-х годов в контексте кинематографа выдающегося режиссера.
"Переход здания в ведение Третьяковки — событие огромной важности, потому что теперь это здание целиком может стать объектом серьезнейшей реконструкции, о которой мы говорим три года... Но в здании необходим апгрейд до уровня современных музейных стандартов", — сказала Трегулова.
Государственная Третьяковская галерея
18 февраля, 17:12
В Росгвардии рассказали о дополнительном контракте с Третьяковской галереей
Она отметила, что в здании присутствовала противопожарная сигнализация, но за 40 лет она пришла в негодность.
"Мы начинаем установку противопожарной сигнализации. Не было охранной сигнализации, которую мы начинаем устанавливать. В этом здании старая проводка, с этой недели начинаем планово менять проводку. Мы делаем ее на те средства, которые нам удается найти у партнеров и спонсоров", — подчеркнула Трегулова.
Она отметила, что за месяц с того момента, как здание перешло к Третьяковке, была проделана большая работа, в том числе, вывезено много мусора, убраны временные конструкции внутри посещения. Реконструкцию планируется начать в 2022-2023 году.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром Третьяковкой галереи и ее проектов.
Посетитель возле картины Крестный ход в Курской губернии (1880-1883 гг.) на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве
31 марта, 00:30
Третьяковка рассказала о сигнализации, сработавшей во время выставки Репина
000000
КультураНовая Третьяковская галереяЗельфира ТрегуловаМоскваРоссия
Рекомендуем
Экран, установленный на фасаде музея Третьяковской галереи на Крымском Валу
Выставка о творчестве Тарковского откроется в Новой Третьяковке 21 июня
РИА
Новости
Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 29 мая 2019
В Третьяковке в 2020 году покажут современное индийское искусство
Режиссер Константин Богомолов
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Режиссер и продюсер Павел Лунгин
Сын Лунгина рассказал о госпитализации режиссера
Российские рубли и купюра Европейского союза
Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,42 рубля
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной, сообщил источник
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
Чудеса Чукотки: где найти Несси и путешествовать во времени
Москва-сити
Спартакиада "Моспром" стартует в столице 1 июня
Смартфон
Консульство России ждет ответа от Китая из-за проверки телефонов туристов
В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
Актер Кит Харингтон на премьере финального сезона сериала Игра престолов
СМИ: актер из "Игры престолов" попал в больницу из-за окончания сериала
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Дубая
Эксперты рассказали, зачем туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Лента новостейМолния