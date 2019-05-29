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РИА Новости

В Карелии организовали обход нуждающихся в оборудовании для цифрового ТВ

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Карелии организовали дополнительный обход домохозяйств республики, которым необходимо спутниковое оборудование для приема цифрового вещания, сообщила в среду на заседании регионального правительства руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева.
"Прошлой осенью были проведены подомовые обходы жителей всех населенных пунктов, расположенных вне зоны. Выявлено более четырех тысяч домохозяйств, которые нуждаются в подключении спутникового телевизионного оборудования. Однако анализ обращений показал, что по ряду населенных пунктов обследование было проведено на ненадлежащем уровне и нам пришлось дополнять списки домохозяйств, которые нуждаются в установке спутникового оборудования в довольно приличном количестве. Поэтому сегодня организован дополнительный подомовой обход", - сказала Игнатьева.
По ее словам, в Карелии два процента населения находятся вне зоны доступа к цифровому телевещанию. Это 301 населенный пункт с населением 16,5 тысяч человек.
Кроме того, по словам Игнатьевой, Карелия нуждается в большем количестве волонтеров, нежели есть в настоящее время. Чиновница пояснила, что регион ожидает всплеска обращений по переходу на "цифру" к 14 октября, как это было в других регионах России, которые ранее уже прекратили аналоговое вещание.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил предусмотреть возможные проблемы с переходом на цифровое вещание в республике с учетом проблем, с которыми столкнулись другие субъекты РФ, и набрать еще волонтеров. А самых активных из них он предложил поощрить по итогам кампании.
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Карелия включена в число регионов, которые должны перейти с аналогового вещания на цифровое 14 октября. В регионе организована работа волонтеров по подключению в населенных пунктах цифрового вещания. В 2018-2019 годах прошли инструктаж 193 человека. Они подключили оборудование 219 гражданам. К 17 мая 45 жителей республики воспользовались государственной поддержкой по компенсации при покупке спутникового оборудования. Общий объем предоставленных средств составил 123,6 тысяч рублей.
300000
Переход на цифровое телевидениеКарелияОбщество
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