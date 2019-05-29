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РИА Новости

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Вчера, 13:57
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БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
"Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему", - сказал доктор Елек.
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"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
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