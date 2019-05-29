Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

"Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему", - сказал доктор Елек.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.