Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Теплая комфортная погода с температурой 22-24 градуса ожидается в Москве в выходные, в субботу без осадков, в воскресенье возможен небольшой дождь, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"При переменной облачности в субботу днем уже без осадков, 2 июня местами возможен небольшой кратковременный дождь, преобладающая температура в ночные часы составит от 8 до 15 градусов. Дневная температура в выходные будет довольно ровной, в Москве 22-24, по области 20-25", - рассказала Позднякова.

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Она также добавила, что температура в пределах 22-24 градусов считается вполне комфортной для города.

Метеоролог также отметила, что атмосферное давление повысится в сравнении с показателями среды (749 миллиметров ртутного столба), в субботу атмосферное давление будет 751, а в воскресенье - 750 миллиметров ртутного столба. Кроме того, она добавила, что ветер сохраняется северо-западный силой 5-10 метров в секунду.