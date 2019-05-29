Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:54Z
https://ria.ru/20190529/1555064635.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155334/98/1553349837_0:42:2837:1638_1036x0_80_0_0_66b834634f5740fee15fb7ab63c55c41.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Вчера, 13:54
618
© Евгений БиятовМосква
Москва
© Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Теплая комфортная погода с температурой 22-24 градуса ожидается в Москве в выходные, в субботу без осадков, в воскресенье возможен небольшой дождь, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"При переменной облачности в субботу днем уже без осадков, 2 июня местами возможен небольшой кратковременный дождь, преобладающая температура в ночные часы составит от 8 до 15 градусов. Дневная температура в выходные будет довольно ровной, в Москве 22-24, по области 20-25", - рассказала Позднякова.
Лето в Москве
Вчера, 09:51
МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в среду
Она также добавила, что температура в пределах 22-24 градусов считается вполне комфортной для города.
Метеоролог также отметила, что атмосферное давление повысится в сравнении с показателями среды (749 миллиметров ртутного столба), в субботу атмосферное давление будет 751, а в воскресенье - 750 миллиметров ртутного столба. Кроме того, она добавила, что ветер сохраняется северо-западный силой 5-10 метров в секунду.
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Вчера, 13:35
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
600100
МоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве
Москвичей предупредили о грозах с градом в четверг и пятницу
РИА
Новости
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Автомобили
Москвичей просят быть внимательными при парковке машин из-за непогоды
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В МИД Словении заявили о последствиях операции в Косово
Здание Московской областной Думы
Мособлдума приняла закон о тишине
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным
Святослав Вакарчук
Лидер партии "Голос" Вакарчук встретился с представителем Меркель
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Далай-лама
Далай-лама: продолжит ли мир существовать, решится в ближайшие десятилетия
Лето в Москве
МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в Москве в среду
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Обратная сторона Луны
Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
Лента новостейМолния