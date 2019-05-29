Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей на три месяца.
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"Он держится бодро, занимается спортом на прогулке или в камере, отжимается, качает пресс", - сказал собеседник агентства.
Жеребенков добавил, что следователь не планировал звать их в ближайшие две недели на какие-то действия. "Лето - мертвый сезон", - заявил адвокат.
По заявлению ФСБ, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.