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РИА Новости

Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей на три месяца.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы
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"Он держится бодро, занимается спортом на прогулке или в камере, отжимается, качает пресс", - сказал собеседник агентства.
Жеребенков добавил, что следователь не планировал звать их в ближайшие две недели на какие-то действия. "Лето - мертвый сезон", - заявил адвокат.
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Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря
По заявлению ФСБ, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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Пол УиланВладимир ЖеребенковРоссияПроисшествия
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