Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей на три месяца.

"Он держится бодро, занимается спортом на прогулке или в камере, отжимается, качает пресс", - сказал собеседник агентства.

Жеребенков добавил, что следователь не планировал звать их в ближайшие две недели на какие-то действия. "Лето - мертвый сезон", - заявил адвокат.