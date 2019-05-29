В Минздраве оценили метод избавления от жира на животе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала в беседе с телеканалом Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала в беседе с телеканалом RT исследование американских врачей об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

Правильно подобранные физические тренировки — самый эффективный способ улучшения здоровья пожилых людей, уверена Ткачева.

"Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте — необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением", — отметила она.

Гериатр пояснила, что жир продуцирует вещества, которые вызывают "сердечно-сосудистые катастрофы", при помощи же мышечной ткани сердечно-сосудистая система вычищается. Именно поэтому снижение веса с помощью тренировок в рамках физиологических способностей пожилых людей хорошо отражается на их здоровье, добавила Ткачева.