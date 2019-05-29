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РИА Новости

В Минздраве оценили метод избавления от жира на животе

Вчера, 13:53
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Занятия рукопашным боем для пенсионеров в Томске
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала в беседе с телеканалом RT исследование американских врачей об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
Правильно подобранные физические тренировки — самый эффективный способ улучшения здоровья пожилых людей, уверена Ткачева.
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"Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте — необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением", — отметила она.
Гериатр пояснила, что жир продуцирует вещества, которые вызывают "сердечно-сосудистые катастрофы", при помощи же мышечной ткани сердечно-сосудистая система вычищается. Именно поэтому снижение веса с помощью тренировок в рамках физиологических способностей пожилых людей хорошо отражается на их здоровье, добавила Ткачева.
Ранее Американское гериатрическое общество опубликовало исследование об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей. У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.
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Министерство здравоохранения РФОльга ТкачеваЗдоровьеОбщество
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Nikki 56
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