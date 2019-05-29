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РИА Новости

Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представление прокурора о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина в связи представленными им недостоверными сведениями об имуществе было обоснованным, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
"Действительно, Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, это связано с тем, что в предвыборную кампанию Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.
В феврале совет депутатов подмосковного города Видное на основании представления прокуратуры снял с должности председателя Грудинина, который был кандидатом в президенты РФ на выборах-2018. КПРФ после смерти Жореса Алферова в марте направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата академика Грудинину, но Центризбирком отказал в этом. Как сообщал РИА Новости источник в ЦИК, Грудинин представил ложные сведения, в частности, подав в числе документов на регистрацию уведомление об отсутствии у него счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, а также иностранных финансовых инструментов.
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Павел ГрудининГосдума РФЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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