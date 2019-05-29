Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным

"Действительно, Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, это связано с тем, что в предвыборную кампанию Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.

В феврале совет депутатов подмосковного города Видное на основании представления прокуратуры снял с должности председателя Грудинина, который был кандидатом в президенты РФ на выборах-2018. КПРФ после смерти Жореса Алферова в марте направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата академика Грудинину, но Центризбирком отказал в этом. Как сообщал РИА Новости источник в ЦИК, Грудинин представил ложные сведения, в частности, подав в числе документов на регистрацию уведомление об отсутствии у него счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, а также иностранных финансовых инструментов.