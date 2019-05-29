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РИА Новости

В МИД Словении заявили о последствиях операции в Косово

Вчера, 13:50
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© REUTERS / Laura HasaniКосовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
© REUTERS / Laura Hasani
ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Операция спецназа в Косово будет иметь серьезные последствия для отношений Приштины и Белграда, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ министр иностранных дел Словении Мирослав Церар.
"Вчера была проведена операция, связанная с преследованием организованного криминала, и не только в Косове. Эта операция будет иметь более серьезные последствия в отношениях между Косово и Сербией и другими регионами", - сказал Церар.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
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"С учетом того, что мы все стремимся к стабильности, к диалогу с Косово, нужно вести себя очень осторожно, не вызывать таких ситуаций, когда стабильность в регионе будет подвергаться опасности. И операции подобного рода будут иметь последствия, которых мы не желали", - добавил он.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба. Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
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Сербия должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает эксперт
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Мирослав ЦерарКосовоСловенияВ мире
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