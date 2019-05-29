В МИД Словении заявили о последствиях операции в Косово

"Вчера была проведена операция, связанная с преследованием организованного криминала, и не только в Косове. Эта операция будет иметь более серьезные последствия в отношениях между Косово и Сербией и другими регионами", - сказал Церар.

"С учетом того, что мы все стремимся к стабильности, к диалогу с Косово, нужно вести себя очень осторожно, не вызывать таких ситуаций, когда стабильность в регионе будет подвергаться опасности. И операции подобного рода будут иметь последствия, которых мы не желали", - добавил он.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба. Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.