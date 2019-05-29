В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

КАЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду утром, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

"В результате за помощью обратились шестеро пострадавших, которые в настоящее время проходят обследование. По предварительной информации, в тяжелом состоянии никого нет, пока никто из пострадавших не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МВД по Татарстану, в 8.45 мск на перекрестке проспектов Мира и Автозаводского в Набережных Челнах водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, 1974 года рождения, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом "Газель Next", после чего автобус опрокинулся набок.