Чайка сообщил, в каком случае НКО следует считать иноагентами

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы вносить в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Считаем, что необходимо внести поправки в закон и дополнить положениями, позволяющими вносить в реестр иностранных агентов НКО при получении ими финансирования от российских юридических лиц, учредители которых являются иностранцы", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.