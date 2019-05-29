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РИА Новости

Чайка сообщил, в каком случае НКО следует считать иноагентами

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура считает необходимым внести поправки в закон об НКО, чтобы вносить в реестр иностранных агентов организации, получающие иностранное финансирование через российские структуры, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
"Считаем, что необходимо внести поправки в закон и дополнить положениями, позволяющими вносить в реестр иностранных агентов НКО при получении ими финансирования от российских юридических лиц, учредители которых являются иностранцы", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
"Вроде как российская структура, но, по сути, управляют процессами иностранные граждане", - пояснил он.
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Госдума РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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