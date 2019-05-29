Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду вернётся на Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал Саакашвили в Facebook

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.