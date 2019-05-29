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РИА Новости

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду вернётся на Украину.
"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!" - написал Саакашвили в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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Михаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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