Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений на 300 млрд рублей

"Мы ожидаем порядка 40 соглашений на форуме, возможно, чуть-чуть меньше. Больше 300 миллиардов рублей по данным соглашениям планируется к реализации. Более 17 тысяч рабочих мест - по тем соглашениям, которые сейчас готовятся", - сказал Хромов.