Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:47Z
https://ria.ru/20190529/1555064182.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152150/96/1521509666_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2497e883ec26280cde51232a71e7e501.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений на 300 млрд рублей

Вчера, 13:47
85
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 29 мая - РИА Новости. Власти Московской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) около 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, сказал журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"Мы ожидаем порядка 40 соглашений на форуме, возможно, чуть-чуть меньше. Больше 300 миллиардов рублей по данным соглашениям планируется к реализации. Более 17 тысяч рабочих мест - по тем соглашениям, которые сейчас готовятся", - сказал Хромов.

По его словам, соглашения будут касаться разных сфер - сельского хозяйства, промышленности, создания логистических инфраструктур, гостиничного бизнеса, а также строительства офисных центров.
"Мы будем (на ПМЭФ - ред.) показывать проекты по легкорельсвому транспорту, по созданию транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области. Будем показывать площадки для создания гостиниц и офисных центров... презентовать совместно с инвесторами крупные рекреационно-туристические и промышленные объекты", - резюмировал зампред подмосковного правительства.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
График
28 мая, 15:23
В Подмосковье рост промышленного производства за I квартал составил 10,6%
200000
Петербургский международный экономический форум (фонд)Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
Города России. Архангельск
Поморские депутаты приняли закон о комплексной жилой застройке
РИА
Новости
Алексей Текслер
Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома
Укомплектованность врачами в Мурманской области составляет 58%
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Алексей Текслер
Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года
Клубника, выращенная в питомнике
Клубнику в Подмосковье начнут собирать в июне
Краснодарский край
Инвесторы в курортной отрасли Кубани реализуют 17 соглашений
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: в Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
РВК представила на обсуждение проект нацстандарта для "интернета вещей"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния