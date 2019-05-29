Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений на 300 млрд рублей

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 29 мая - РИА Новости. Власти Московской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) около 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, сказал журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
"Мы ожидаем порядка 40 соглашений на форуме, возможно, чуть-чуть меньше. Больше 300 миллиардов рублей по данным соглашениям планируется к реализации. Более 17 тысяч рабочих мест - по тем соглашениям, которые сейчас готовятся", - сказал Хромов.
По его словам, соглашения будут касаться разных сфер - сельского хозяйства, промышленности, создания логистических инфраструктур, гостиничного бизнеса, а также строительства офисных центров.
"Мы будем (на ПМЭФ - ред.) показывать проекты по легкорельсвому транспорту, по созданию транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области. Будем показывать площадки для создания гостиниц и офисных центров... презентовать совместно с инвесторами крупные рекреационно-туристические и промышленные объекты", - резюмировал зампред подмосковного правительства.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.