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РИА Новости

В Сибири просят проверить пансионат, где инвалидов возят в катафалке

Вчера, 13:43
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КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее краевой телеканал "Енисей" опубликовал сюжет, в котором описывается, как лежачих больных в Назарово перевозят в лечебные учреждения из пансионата для престарелых и инвалидов на автомобилях похоронных фирм. Больного на носилках помещают в автомобиль несколько сотрудников ритуальной конторы, одетых в одежду черного цвета.
"Минздрав обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку условий содержания граждан в этом учреждении", - сказал собеседник агентства.
Директор пансионата Татьяна Филиппова пояснила, что ей приходится нанимать автомобиль для ритуальных услуг. Она отметила, что приобретение специального автомобиля требует лицензии и обойдется во внушительную сумму, при этом приобретение не окупится, так как в месяц требуется перевозка двух-трех лежачих больных.
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