В Сибири просят проверить пансионат, где инвалидов возят в катафалке

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Минздрав Красноярского края попросит надзорные органы проверить частный пансионат для престарелых и инвалидов, который возит пациентов в больницу на катафалке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Минздрав обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку условий содержания граждан в этом учреждении", - сказал собеседник агентства.

Директор пансионата Татьяна Филиппова пояснила, что ей приходится нанимать автомобиль для ритуальных услуг. Она отметила, что приобретение специального автомобиля требует лицензии и обойдется во внушительную сумму, при этом приобретение не окупится, так как в месяц требуется перевозка двух-трех лежачих больных.