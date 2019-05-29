Лавров и президент Словении обсудили инцидент в Косово

"Мы сегодня говорили о ситуации в этом регионе (Косово - ред.) с моим коллегой, с президентом Пахором. И мы видим, что Словения не поддерживает настрой на создание таких "санитарных кордонов". Будучи членом НАТО и ЕС, Словения выступает за то, чтобы в Европе не создавать разделительные линии, они и так там достаточно глубокие, а стараться их преодолевать и развивать открытое для всех заинтересованных стран взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.