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РИА Новости

Лавров и президент Словении обсудили инцидент в Косово

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Словении Борутом Пахором инцидент в Косово.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
28 мая, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
"Мы сегодня говорили о ситуации в этом регионе (Косово - ред.) с моим коллегой, с президентом Пахором. И мы видим, что Словения не поддерживает настрой на создание таких "санитарных кордонов". Будучи членом НАТО и ЕС, Словения выступает за то, чтобы в Европе не создавать разделительные линии, они и так там достаточно глубокие, а стараться их преодолевать и развивать открытое для всех заинтересованных стран взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.
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Задержание россиянина в КосовоСергей ЛавровРоссияСловенияВ мире
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