Первого зампреда правительства Коми уволили из-за утраты доверия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба главы республики.

"Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Это явилось следствием непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась. То есть за неисполнение обязанности, предусмотренной статьей 11 Федерального закона "О противодействии коррупции", - говорится в сообщении.

Распоряжение подписал в среду глава республики Коми Сергей Гапликов.