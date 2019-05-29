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РИА Новости

Первого зампреда правительства Коми уволили из-за утраты доверия

Вчера, 13:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба главы республики.
"Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия. Это явилось следствием непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого она являлась. То есть за неисполнение обязанности, предусмотренной статьей 11 Федерального закона "О противодействии коррупции", - говорится в сообщении.
Коррупция
12 декабря 2018, 10:15
Более 900 госслужащих уволили с начала года в связи с утратой доверия
Распоряжение подписал в среду глава республики Коми Сергей Гапликов.
"Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции", - отметил Гапликов, слова которого приводятся в сообщении.
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Сергей ГапликовКомиПолитика
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