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РИА Новости

В МИД Словении заявили, что диалог с США не повлияет на контакты с Россией

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМирослав Церар
Мирослав Церар
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Мирослав Церар. Архивное фото
ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Политика Словании в отношении США никак не влияет на контакты с Россией, заявил глава МИД Словении Мирослав Церар.
"Что касается отношений с американской стороной, наша политика с этим государством никак не влияет на отношения с РФ. У нас отличное экономическое сотрудничество, культурное. И все, чего мы желаем - нормального сотрудничества", - сказал Церар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Он отметил, что Любляна и дальше собирается укреплять отношения с Москвой.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Словении. Ранее он провел встречу с президентом республики Борутом Пахором.
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Мирослав ЦерарСергей ЛавровМИД РФМИД СловенииРоссияВ мире
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