В МИД Словении заявили, что диалог с США не повлияет на контакты с Россией

"Что касается отношений с американской стороной, наша политика с этим государством никак не влияет на отношения с РФ. У нас отличное экономическое сотрудничество, культурное. И все, чего мы желаем - нормального сотрудничества", - сказал Церар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.