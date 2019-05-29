Москвичей предупредили о грозах с градом в четверг и пятницу

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами, град и порывистый ветер ожидаются в Москве в четверг и пятницу, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ожидаются кратковременные дожди, завтра днем местами гроза и даже возможен град. И днем возможно усиление ветра не только при грозе, но и в течение всего дня местами порывы могут достигать 15 метров в секунду", - рассказала Позднякова.

Она также отметила, что температура воздуха в Москве при этом составит 27-28 градусов, и такая погода с кратковременными дождями и градом будет в столице и в пятницу.

"В пятницу будет облачная погода, с кратковременным дождем, ночью возможна гроза, и в дневные часы возможна гроза и даже град. И вот уже при грозе в пятницу возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, такой будет сложный день перехода от весны к лету", - отметила Позднякова.