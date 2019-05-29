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РИА Новости

Лавров прокомментировал политический кризис в Австрии

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров
ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя политический кризис в Австрии, заявил, что списывать все на русских сейчас модно, Москва призывает журналистов объективно освещать события.
"Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать все на русских по принципу, который (премьер Британии - ред.) Тереза Мэй огласила в свое время "хайли лайкли" - это очень модно", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Мирославом Цераром.
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"Показательно, что свободные СМИ на Западе, которые активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки и впоследствии стали говорить "русскоговорящая" и регулярно напоминали об этом, сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение студентки, почему-то об этом мало сообщают, если вообще сообщают. Так что призываю - и вот присутствующих здесь представителей СМИ - всегда быть объективными и писать обо всем что происходит на самом деле", - подчеркнул министр.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
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Европа в страхе ликвидировала Штрахе. Что не так с австрийским политикомБывшего вице-канцлера Австрии вынудили уйти в отставку. Повод невыносимо банален – "российское вмешательство". Классика. Которая, впрочем, вредит политической культуре, считают в МИД Германии.
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Сергей ЛавровМИД РФАвстрияРоссияВ мире
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