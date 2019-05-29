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РИА Новости

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности на четверг, 30 мая, из-за высокой пожароопасности, сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в четверг в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 28 до 30 градусов тепла, в области – от плюс 25 до плюс 30. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. -
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