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РИА Новости

В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН

Вчера, 13:35
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© AP Photo / Visar KryeziuОперация спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
© AP Photo / Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — пояснил он.

Накануне под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере самопровозглашеной республики Косово началась акция спецподразделений полиции. Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.
Местные сербы пытались оказать сопротивление, строили баррикады, в некоторых районах, по данным СМИ, была слышна стрельба.
Несколько человек пострадали, Краснощеков был ранен, его госпитализировали в местную больницу.
Позже стало известно, что его освободили из-под стражи.
Произошедшее спровоцировало обострение напряженности между Белградом и Приштиной. Сербский президент Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
28 мая, 12:14
"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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Задержание россиянина в КосовоКосовска-МитровицаКосовоВ мире
Популярные комментарии
Сейчас самый лучший момент вернуть Косово, без шума и пыли.
29 мая, 14:02
mmoroz524534
19952108
Наш МИД наверное опять что то грозное скажет и забудет про человека....
29 мая, 13:59
Арсений Понфиленко
147819246
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