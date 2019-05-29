В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — пояснил он.

Накануне под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере самопровозглашеной республики Косово началась акция спецподразделений полиции. Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.

Местные сербы пытались оказать сопротивление, строили баррикады, в некоторых районах, по данным СМИ, была слышна стрельба.

Несколько человек пострадали, Краснощеков был ранен, его госпитализировали в местную больницу.

Позже стало известно, что его освободили из-под стражи.