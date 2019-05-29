В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.
"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — пояснил он.
Накануне под предлогом борьбы с организованной преступностью на севере самопровозглашеной республики Косово началась акция спецподразделений полиции. Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.
Местные сербы пытались оказать сопротивление, строили баррикады, в некоторых районах, по данным СМИ, была слышна стрельба.
Несколько человек пострадали, Краснощеков был ранен, его госпитализировали в местную больницу.
Позже стало известно, что его освободили из-под стражи.
Произошедшее спровоцировало обострение напряженности между Белградом и Приштиной. Сербский президент Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность.
28 мая, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.