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РИА Новости

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
По его словам, это бесполезно, поскольку мост надежно защищен. При проектировании были учтены все риски, подчеркнул Володацкий.
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Парламентарий выразил мнение, что возможные провокации с применением кораблей приведут лишь к эскалации напряженности в Керченском проливе и международному скандалу.
В еженедельнике "Звезда" накануне появилась статья Артамонова, в которой он допустил возможность начала широкомасштабных боевых действий, если Киев устроит новую провокацию против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов типа Oliver Hazard Perry. При этом эксперт отметил, что строители предусмотрели возможные риски.
Мост через Керченский пролив, связывающий Крым с Краснодарским краем, — самый протяженный в России. Его длина достигает 19 километров. Владимир Путин открыл Крымский мост 15 мая 2018 года, на следующий день началось движение автотранспорта. Запуск поездов запланирован на декабрь текущего года.
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Госдума РФРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
В следующий раз топить на подходе, чтобы всякие трибуналы работой не загружать. Под предлогом предотвращения террористического акта. Фактически так оно и есть.
29 мая, 14:31
СРСтарик Ромуальдыч
1611000
Я говорилне раз ,что любые поползновения нужно пресекать ,топить то что нахалино пересекает границы дозволенного и не будет никаких вопросов.
29 мая, 14:28
batin.a
1210100
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