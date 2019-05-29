В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.

По его словам, это бесполезно, поскольку мост надежно защищен. При проектировании были учтены все риски, подчеркнул Володацкий.

Парламентарий выразил мнение, что возможные провокации с применением кораблей приведут лишь к эскалации напряженности в Керченском проливе и международному скандалу.

В еженедельнике "Звезда" накануне появилась статья Артамонова, в которой он допустил возможность начала широкомасштабных боевых действий, если Киев устроит новую провокацию против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов типа Oliver Hazard Perry. При этом эксперт отметил, что строители предусмотрели возможные риски.