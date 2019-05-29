В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма

НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. В Томске врачи удалили из желудка 16-летней девушки волосяной ком, который весил 500 граммов, сообщил региональный департамент здравоохранения.

По словам медиков, школьница на протяжении десяти лет жевала свои волосы. Все это время они скапливались в желудке, в итоге заняв почти 80 процентов его объема. Изначально она обратилась к специалистам с жалобой на выпадение волос, однако при обследовании у подростка выявили анемию и инородное тело в желудке — трихобезоар.

Как рассказал главврач больницы Андрей Караваев, волосяной ком таких размеров мог вызвать непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке решили провести срочную операцию. Хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка.

Сейчас девушка идет на поправку и чувствует себя удовлетворительно. Чтобы избежать рецидива, ей может потребоваться помощь психиатра, добавили представители облздрава.