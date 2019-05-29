МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве, температура воздуха в столице прогрелась уже до 28,7 градусов, в течение дня она продолжит повышаться, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк.

"По данным на 13.00 , в Москве плюс 28,7, то есть уже однозначно этот день стал самым теплым с начала года, нынешней весной, потому что вчера максимальная температура составила плюс 28,4. Но это еще не предел, потому что, во-первых, дневной прогрев еще продолжается, он будет происходить еще на протяжении ближайших трех часов, а данные максимального термометра могут оказаться еще выше", - сказала Волосюк.