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РИА Новости

Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве, температура воздуха в столице прогрелась уже до 28,7 градусов, в течение дня она продолжит повышаться, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк.
"По данным на 13.00 , в Москве плюс 28,7, то есть уже однозначно этот день стал самым теплым с начала года, нынешней весной, потому что вчера максимальная температура составила плюс 28,4. Но это еще не предел, потому что, во-первых, дневной прогрев еще продолжается, он будет происходить еще на протяжении ближайших трех часов, а данные максимального термометра могут оказаться еще выше", - сказала Волосюк.
Она также отметила, что такая температура превышает норму на 7-8 единиц.
Ранее сообщалось, что в среду в Москве температура может подняться до 31 градуса.
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