Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года

"Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать 1,5 месяцев. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учёта тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", - сказал он.