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РИА Новости

Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне больше года

Вчера, 13:27
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© Фото : Dwingeloo Radio ObservatoryОбратная сторона Луны
Обратная сторона Луны
© Фото : Dwingeloo Radio Observatory
Обратная сторона Луны. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пребывание человека на Луне должно быть ограничено сроками от полутора месяцев до года в зависимости от активности Солнца, чтобы он не получил опасную дозу радиационного облучения, заявил директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк.
"Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать 1,5 месяцев. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учёта тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", - сказал он.
Ранее Роскосмос объявил, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня
28 мая, 12:00
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