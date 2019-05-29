В России может появиться "отцовский капитал"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, В России могут появиться дополнительные субсидии для многодетных семей, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.

Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.

Реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха продолжить и в других регионах.

Такие меры, как ожидается, помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, чего требует национальный проект. На эту программу предположительно потребуется более триллиона рублей в течение пяти следующих лет.

Позднее в министерстве труда сообщили, что не получали предложений о введении в России "отцовского капитала".

Программа материнского капитала

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года.

Позднее по указу Владимира Путина ее продлили до конца 2021 года.

За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.

Статистика по выплатам

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, в прошлом году на выплату материнского капитала направили около 300 миллиардов рублей.

Самым популярным способ потратить средства оказалось улучшение жилищных условий, на эти цели семьи направили большую часть средств - 289,037 миллиарда рублей.

На обучение детей направлено 10,192 миллиарда рублей, на ежемесячную выплату при появлении второго ребенка - 2,887 миллиарда, на накопительную пенсию мамы - 195 миллионов, на социальную адаптацию детей-инвалидов (получение компенсации за оплаченные товары и услуги) - четыре миллиона.