В "Транснефти" ответили на слова Силуанова о "косяках" компании

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин после слов первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова про "Дружбу" напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина - никто не назвал это "косяком" в работе министерства.

Силуанов, отвечая ранее в среду на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.

"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - заявил Демин журналистам.