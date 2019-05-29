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РИА Новости

В "Транснефти" ответили на слова Силуанова о "косяках" компании

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Ю. ФилимоновНулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
© РИА Новости / Ю. Филимонов
Нулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин после слов первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова про "Дружбу" напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина - никто не назвал это "косяком" в работе министерства.
Силуанов, отвечая ранее в среду на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой", сказал, что считает неправильным, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти.
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"Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе минфина", - заявил Демин журналистам.
Автомобиль тогдашнего первого замминистра финансов РФ Андрея Вавилова был взорван возле здания Минфина 3 февраля 1997 года. Сам чиновник в это время находился на рабочем месте и не пострадал.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Игорь ДеминАнтон СилуановМинистерство финансов РФТранснефтьЭкономика
Популярные комментарии
Почему государство (то есть мы))) должны оплачивать воров , пригревшихся в компании? А где простые аудит и ревизии? Не свои - где рука руку моет, а специалистов со стороны? Денег жалко?
29 мая, 13:48
Tatyana Podbornova
3330001
"Косяк" компании - очевиден. Но выплатить дивиденды - необходимо - в доход государства, а вот издержки за счёт зарплат генералитета компании.
29 мая, 13:44
Борис Растегаев
3300002
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