Сиделка призналась в побоях престарелой пациентки из-за усталости

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Запечатленная на резонансном видео из Липецкой области сиделка, бившая престарелую подопечную, заявила, что проявила жестокость впервые и от усталости, сообщила РИА Новости представитель СУ СКР по региону Юлия Кузнецова.

На прошлой неделе в СМИ и на федеральных телеканалах появился ролик о жестоком обращении сиделки с пенсионеркой в Ельце. На кадрах видно, как она насильно кормит пожилую женщину, при этом избивает её руками и ложкой по лицу, оскорбляет, кричит на нее, та в ответ плачет. Разместивший видео на YouTube пользователь пояснил, что больная женщина на видео – его бабушка, а нанятая для нее сиделка была предупреждена, что в квартире установлены видеокамеры. Следственные органы начали проверку по факту публикации видео.

"Мы опросили сиделку… Она не стала отрицать факт причинения побоев престарелой женщине, но сказала что это был единственный случай, потому что она устала, с октября она в круглосуточном режиме находилась с недееспособной женщиной, и тут у нее якобы сдали нервы… Судя по тому, что рассказывала дочь престарелой женщины, сиделка пришла с рекомендациями", - рассказала Кузнецова. Она подчеркнула, что с сиделкой сразу был расторгнут договор.

Собеседница агентства подтвердила, что сиделка была предупреждена о круглосуточном видеонаблюдении в квартире, но отметила, что та могла забыть об этом. По словам Кузнецовой, следователи изучают сделанные в квартире видеозаписи, чтобы выяснить, действительно ли это был единичный случай.

"Пожилой женщине проведена судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений не обнаружено, тем более что видеозапись была сделана 6 мая, а опубликована в двадцатых числах. Сама она в таком состоянии, что пояснить ничего не может", - сообщила представитель ведомства.