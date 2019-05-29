На Украине выставили на продажу 13 автомобилей "дочки" ВТБ

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 13 автомобилей, которые находятся на балансе украинской "дочки" российского банка ВТБ, соответствующее объявление опубликовано в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" в среду.
Согласно объявлению, аукцион запланирован на 4 июня, на продажу выставлены 13 автомобилей.
Как сообщается на сайте Фонда, стартовая цена всех 13 лотов составляет 6,4 миллиона гривен (242,2 тысячи долларов).
Нацбанк Украины в декабре сообщил об отзыве лицензии у дочернего банка ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года, но ему не дали. В конце ноября регулятор признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.