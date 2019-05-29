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РИА Новости

На Украине выставили на продажу 13 автомобилей "дочки" ВТБ

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОфис "ВТБ банка" в Киеве
Офис ВТБ банка в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Офис "ВТБ банка" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 13 автомобилей, которые находятся на балансе украинской "дочки" российского банка ВТБ, соответствующее объявление опубликовано в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" в среду.
Согласно объявлению, аукцион запланирован на 4 июня, на продажу выставлены 13 автомобилей.
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Как сообщается на сайте Фонда, стартовая цена всех 13 лотов составляет 6,4 миллиона гривен (242,2 тысячи долларов).
Нацбанк Украины в декабре сообщил об отзыве лицензии у дочернего банка ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел "цивилизованно" уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года, но ему не дали. В конце ноября регулятор признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.
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