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РИА Новости

Иран ожидает от США компенсации за потери от невыполнения Вашингтоном СВПД

Вчера, 13:20
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
ДОХА, 29 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Иран ожидает от США компенсации потерь от невыполнения Вашингтоном ядерной сделки за прошедший год, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который совершил визит в Катар.
"Мы ожидаем от них, по меньшей мере, проявления уважения к заключенному соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий - ред.) и компенсации иранских потерь за прошедший год, а также уважения его (Ирана - ред.) прав в сделке", - отметил Аракчи.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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