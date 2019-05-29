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РИА Новости

Лавров прокомментировал ситуацию в Косово

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Провокация в Косово выгодна тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" против России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет событий в Косовска-Митровице: кому выгодно устраивать такие провокации? Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.
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По словам Лаврова, этой цели было подчинено все при решении вопроса о государственном наименовании Македонии.
"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", - отметил российский министр.
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Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Сергей ЛавровКосовоРоссияВ мире
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