Лавров прокомментировал ситуацию в Косово

ЛЮБЛЯНА, 29 мая - РИА Новости. Провокация в Косово выгодна тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" против России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет событий в Косовска-Митровице: кому выгодно устраивать такие провокации? Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.

По словам Лаврова, этой цели было подчинено все при решении вопроса о государственном наименовании Македонии.

"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", - отметил российский министр.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.