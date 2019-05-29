В Омске три человека насмерть отравились этиловым спиртом

НОВОСИБИРСК, 29 мая - РИА Новости. Следователи в Омске проводят проверку после обнаружения в одной из квартир тел 80-летней женщины, ее сына и их соседа, умерших от отравления этиловым спиртом, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 мая около 20.00 (17.00 мск) в квартире, расположенной в доме на проспекте Мира в Омске, трупов 80-летней женщины, ее 49-летнего сына и 42-летнего соседа", - говорится в сообщении.

По данным, полученным следователями после осмотра квартиры, опроса соседей и проведения судебно-медицинской экспертизы тел умерших, парализованная женщина, ее злоупотребляющий спиртными напитками сын и их сосед скончались от острого отравления этиловым спиртом.