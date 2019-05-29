Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:10Z
https://ria.ru/20190529/1555062532.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155241/67/1552416748_0:239:853:719_1036x0_80_0_0_a5c864924ce350a403bbd333d221606c.jpg
РИА Новости

Ушаков официально уходит с поста мэра Риги

Вчера, 13:10
372
© Фото : страница Нила Ушакова в FacebookНил Ушаков
Нил Ушаков
© Фото : страница Нила Ушакова в Facebook
Нил Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что уходит с поста мэра Риги в связи с избранием в Европарламент.
Выборы в ЕП прошли в Латвии 25 мая. По данным ЦИК, партия "Согласие" получила два мандата - депутатами Европарламента избраны Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.
Предвыборные плакаты кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент (ЕП) у избирательного участка в Париже
Вчера, 08:00
Берлускони и другие "друзья Путина". Как обновился Европарламент
"Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал 10 лет. Спасибо вам! И спасибо за вновь оказанную вами поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы "Согласия" и интересы нашей страны, теперь на уровне Европы! ", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в ближайшее время в Риге выберут нового мэра. "Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще – в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - добавил Ушаков.
В начале апреля министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы Ушаков подал иск в суд с требованием оценить решение Пуце.
800002
Выборы в Европарламент — 2019Европейский парламентЕвропаНил УшаковВ мире
Рекомендуем
Александр Турчинов
Экс-секретарь СНБО Украины не должен быть священником, заявил епископ
РИА
Новости
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
В Омске три человека насмерть отравились этиловым спиртом
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте
Юрист, политолог, бывший министр юстиции Латвии Эгилс Левитс, выбранный президентом
Эгилса Левитса избрали президентом Латвии
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
ГП выявила более 400 самолетов с неправомерными изменениями в конструкции
Бригитта Бирляйн
Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
Мальчик за компьютером
В Минздраве прокомментировали признание игромании болезнью
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
"Транснефть" поспорила с Силуановым из-за слов о "косяке" с грязной нефтью
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
Лента новостейМолния