Ушаков официально уходит с поста мэра Риги

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что уходит с поста мэра Риги в связи с избранием в Европарламент.

Выборы в ЕП прошли в Латвии 25 мая. По данным ЦИК, партия "Согласие" получила два мандата - депутатами Европарламента избраны Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал 10 лет. Спасибо вам! И спасибо за вновь оказанную вами поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы "Согласия" и интересы нашей страны, теперь на уровне Европы! ", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в ближайшее время в Риге выберут нового мэра. "Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще – в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - добавил Ушаков.