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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Вчера, 13:10
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© AFP 2019 / Delil SouleimanБеженцы из восточного города Дейр-Эззор и Рака
Беженцы из восточного города Дейр-Эззор и Рака
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Беженцы из восточного города Дейр-Эззор и Рака. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1253 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 392 человека (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 861 человек (женщин – 258, детей – 439)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись четыре сирийца.
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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