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РИА Новости

Глава Долгопрудного ушел в отставку

Вчера, 13:07
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава городского округа Долгопрудный Московской области Олег Троицкий добровольно покинул пост, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.
"В городском округе Долгопрудный состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Олег Троицкий сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Дмитрий Демушкин
13 мая, 12:11
Демушкин сообщил, что временно возглавит администрацию Барвихи
Отмечается, что исполнять обязанности главы городского округа будет руководитель администрации Александра Кочетинина.
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