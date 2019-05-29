Глава Долгопрудного ушел в отставку

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава городского округа Долгопрудный Московской области Олег Троицкий добровольно покинул пост, сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.
"В городском округе Долгопрудный состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Олег Троицкий сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнять обязанности главы городского округа будет руководитель администрации Александра Кочетинина.