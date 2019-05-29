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РИА Новости

Жительница Горно-Алтайска до смерти избила своего малолетнего ребенка

Вчера, 13:06
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жительнице Горно-Алтайска, которая избила своего малолетнего ребенка до смерти, сообщается на сайте СК РФ.
По информации ведомства, 27-летней жительнице Горно-Алтайска предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
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"Следствием установлено, что 22 мая около 14 часов в одном из домов Горно-Алтайска обвиняемая причинила своему малолетнему ребенку телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых последний впоследствии скончался. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
0003141
Следственный комитет РФГорно-АлтайскПроисшествия
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