Жительница Горно-Алтайска до смерти избила своего малолетнего ребенка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение жительнице Горно-Алтайска, которая избила своего малолетнего ребенка до смерти, сообщается на сайте СК РФ.

По информации ведомства, 27-летней жительнице Горно-Алтайска предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"Следствием установлено, что 22 мая около 14 часов в одном из домов Горно-Алтайска обвиняемая причинила своему малолетнему ребенку телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых последний впоследствии скончался. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.